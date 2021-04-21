مصر الثانية.. ما ترتيب أكبر 5 اقتصادات عربية في 2020؟ (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

قفزت مصر إلى المركز الثاني في ترتيب أكبر الاقتصادات العربية في عام 2020 من حيث الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمركز الثالث العام قبل الماضي، بحسب تقرير من صندوق النقد الدولي صدر مؤخرا.

وجاء هذا الصعود بعد أن كانت مصر الدولة العربية الوحيدة التي حققت نموا حقيقيا إيجابيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% وذلك من بين 21 دولة عربية رصدها التقرير، وذلك رغم تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي أكبر 5 اقتصادات عربية العام الماضي وحجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لها مقارنة بما كان عليه في عام 2019، وذلك بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.