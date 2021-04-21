إلحاق العمالة: نتوقع استيعاب أكثر من مليوني عامل مصري مع بدء إعمار ليبيا

12:59 م الأربعاء 21 أبريل 2021
إلحاق العمالة: نتوقع استيعاب أكثر من مليوني عامل مصري مع بدء إعمار ليبيا

حمدي إمام

كتبت- شيرين صلاح:

قال حمدي إمام رئيس شعبة شركات توظيف العمالة المصرية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن عودة العمالة المصرية لسوق العمل الليبي يعتبر "فاتحة خير" للعمالة المصرية وقطاع شركات إلحاق العمالة.

وأضاف إمام، أنه يتوقع أن يستوعب السوق الليبي أكثر من مليوني عامل مصري خلال 3 سنوات مقبلة مع بدء خطة إعادة الإعمار التي تتطلب عمالة ماهرة وتخصصات مختلفة عن تلك التي سبق وعملت في ٢٠١٠ وما قبلها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قال في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الليبي للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية.

ووفقا للمؤتمر الصحفي، فإنه تم الاتفاق على أن تكون عودة العمالة المصرية عودة منظمة ومخططة في المجالات التي يطلبها الجانب الليبي.

وأضاف رئيس الوزراء، أن حوالي أكثر من 3 ملايين عامل مصري كانوا يعملون بالسوق الليبي قبل عام 2011، مشيرا إلى أن أحد مذكرات التفاهم التي وقعت مع الجانب الليبي هي عودة العمل مرة أخرى لليبيا.

وأشار إمام، إلى أن عودة العمل للسوق الليبي يعتبر أيضا انفراجة بعد أزمة جائحة كورونا المستمرة حتى الآن.

ورحبت شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بمذكرة التفاهم المصرية الليبية التي تم توقيعها مؤخرا بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري ونظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة والتي تسمح بعودة العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبي للمساهمة في إعادة الإعمار.

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