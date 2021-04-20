ما آخر التوقعات لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الحالي؟ (إنفوجرافيك)

04:52 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
ما آخر التوقعات لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الحالي؟ (إنفوجرافيك)

أرشيفية

كتب- مصطفى عيد:

شهدت الفترة الأخيرة إصدار عدد من الجهات والمؤسسات الدولية الاقتصادية توقعاتها بشأن معدل نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي.

ومن المتوقع أن يدور معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري بين 2.5 و3.1%، وذلك مقارنة بنحو 3.6% خلال العام الماضي حسبما أعلنت الحكومة من قبل.

ويرصد مصراوي توقعات 4 من المؤسسات الإقليمية والعالمية لنمو اقتصاد مصر خلال عام 2020-2021 في الإنفوجرافيك التالي.



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