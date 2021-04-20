البنك الأهلي: وفرنا 117 مليار دولار لتمويل عمليات التجارة في 4 سنوات ونصف

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك وفر 117 مليار دولار لتمويل الاعتمادات المستندية بغرض استيراد السلع الأساسية وغير الأساسية خلال 4 سنوات ونصف من قرار تحرير سعر الصرف.



وكان البنك المركزي أعلن قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 للقضاء على الدولرة ضمن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم الذي دعمه صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.



وأضاف أبو الفتوح لمصراوي أن التدفقات الدولارية التي دخلت البنكً تم إعادة ضخها لتمويل احتياجات السوق والتجار لاستيراد سلع أساسية وغير أساسية حيث لا يوجد أي طلبات معلقة نهائيا بفضل زيادة التدفقات الدولارية واستقرار سعر الصرف.



وأوضح أن تجديد البنك لاتفاقياته التمويلية مع مؤسسات دولية تتم بعناية وذلك في حال احتياج البنك لها لإعادة ضخها في تمويل مشروعات واستثمارات محلية.