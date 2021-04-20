مشتريات العرب والأجانب تقفز بالبورصة 1.7% في نهاية تعاملات اليوم

02:02 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
مشتريات العرب والأجانب تقفز بالبورصة 1.7% في نهاية تعاملات اليوم

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 1.71 % إلى مستوى 10620 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.23%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.11%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 19.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 79.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 98.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.8%، إلى مستوى 10441 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين.

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