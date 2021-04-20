إيلون ماسك يخسر 5.7 مليار دولار بعد وفاة شخصين بحادث سيارة ذاتية القيادة



كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات شبكة بلومبرج أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية خسر نحو 5.71 مليار دولار خلال تعاملات الأسواق العالمية أمس الاثنين، وذلك بعد حادث لسيارة ذاتية القيادة من إنتاج شركته أسفر عن وفاة شخصين في الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت الماضي.

وانخفضت ثروة ثاني أغنى شخص في العالم خلال تعاملات أمس إلى نحو 183 مليار دولار ليفقد جزءا من مكاسبه التي بلغت منذ العام الحالي نحو 13.7 مليار دولار.

وانخفضت أسهم شركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية بنحو 25.15 دولار خلال تعاملات البورصة الأمريكية أمس بنسبة 3.4% ليصل سعر السهم بختام التعاملات إلى نحو 714.63 دولار.

وبحسب تقرير لشبكة فوربس، انخفضت أسهم تسلا أمس وسط تقارير عن وفاة رجلين بعد حادث تصادم لسيارة تسلا موديل "إس 2019" بشجرة شمال مدينة هوستون بولاية تكساس الأمريكية مساء السبت الماضي.

وقالت السلطات المحلية إنها تعتقد أن السيارة كانت تسير دون وجود أي شخص في مقعد السائق، حيث ورد أن أحد الرجلين في مقعد الراكب الأمامي، والآخر في المقعد الخلفي للسيارة.

وقالت الشرطة إن السيارة كانت تسير بسرعات عالية على منحنى قبل أن تنحرف عن الطريق وتشتعل فيها النيران.

وبحسب الشبكة، قال أحد رجال الشرطة لوسائل الإعلام إن الأمر استغرق من طواقم الطوارئ حوالي 4 ساعات لإخماد حريق السيارة، مشيرا إلى أن الفريق اتصل بشركة تسلا للحصول على المساعدة.

ونقلت فوربس عن مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي قوله إنه في حين أن المركبات الكهربائية ليست بالضرورة أكثر خطورة من المركبات التي تعمل بالغاز إلا أن بطاريات الليثيوم عالية الجهد مثل تلك المستخدمة في سيارات تسلا يمكن أن تشتعل مرة أخرى حتى بعد إخماد الحريق بشكل أولي.

ومن جانبه، علق إيلون ماسك على الحادث بتغريدة على حسابه على تويتر قائلا إن فرصة وقوع حادث بسيارات تسلا التي تعمل بنظام "الطيار الآلي" أقل 10 مرات من السيارة العادية.