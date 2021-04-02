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حركة مبيعات "ضعيفة" لمحلات الملابس بموسم الشتاء "رغم الأوكازيون"

03:15 م الجمعة 02 أبريل 2021
حركة مبيعات "ضعيفة" لمحلات الملابس بموسم الشتاء "رغم الأوكازيون"

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمود الداعور عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن حركة البيع والشراء بمحلات الملابس هذا العام كانت ضعيفة رغم مد فترة الأوكازيون الشتوي والتخفيضات.

وانتهت هذا الأسبوع، فترة الأوكازيون الشتوي الرسمية بمحلات الملابس الجاهزة التي كانت أعلنتها وزراة التموين والتجارة الداخلية 7 فبراير الماضي.

ووفقا لقول الداعور، فإن التخفيضات على الملابس خلال فترة الأوكازيون الشتوي كانت تتراوح بين 5 و70%، مشيرا إلى أن كل محل يضع نسبة التخفيض على القطعة حسب ما لديه من بضائع.

وأضاف الداعور في وقت سابق، أن حركة البيع والشراء بالمحلات الملابس تحركت بشكل بسيط خلال فترة عيد الأم ولكن على بعض أنواع الملابس التي تشترى كهدايا وليست كل الأنواع.

وذكر الداعور، أن المحلات عرضت الملابس الصيفية منذ الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الأسعار عند نفس مستوياتها العام الماضي.

وبحسب عضو شعبة الملابس، فإن حركة البيع على الملابس الصيفي بالمحلات ستعرف إذا سيحدث مبيعات أم لا مع اقتراب عيد الفطر.

الأوكازيون محمود الداعور غرفة القاهرة التجارية موسم الشتاء محلات الملابس

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