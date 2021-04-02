المصرف المتحد يفتتح فرعا رقميا بمنطقة المقطم

كتبت- منال المصري:

افتتح المصرف المتحد رابع فرع رقمي له في منطقة الهضبة الوسطي بالمقطم والمطلة على ثالث مجمع للأديان السماوية باسم "تحيا مصر" بهدف نشر ثقافة المعاملات البنكية الرقمية، وبذلك ينضم هذا الفرع إلى سلسلة فروع المصرف المتحد البالغة 66 فرعا والتي تغطي جميع انحاء الجمهورية.

وأشار المصرف المتحد، في باين إلى أن افتتاح الفرع جاء بحضور عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، ورحاب عزمي، مدير عام أول قطاع الفروع والتجزئة المصرفية بالمصرف، وأحمد صلاح، مدير عام الفروع بالمصرف، وشريف سبع نائب مدير عام الفروع بالمصرف، وحاكم حجازي، مدير منطقة جنوب القاهرة بالمصرف، وجرمين عامر – رئيس الاتصال المؤسسي ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد.

وقال فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، إن الفرع الجديد يعد أول فروع المصرف المتحد بمنطقة الهضبة الوسطي والذي يعد موقع استراتيجي لمحاور القاهرة الكبرى خاصة مع شبكة الطرق التي تقوم بتنفيذها الدولة المصرية لربط جميع انحاء القطر المصري ضمن خطة قومية لتحسين وتطوير البنية التحتية.

وأشار إلى أن المصرف دشن هذه النظرية منذ 2017 عندما افتتح أول مركز رقمي بفرع نادي الصيد المصري. تلاها فرع كارجو مول بمنطقة الشيخ زايد وفرع كونكود بمنطقة التجمع الخامس حيث خصص المصرف المتحد داخل الفروع مكان مستقل اطلق عليه مركز UB الرقميUBDigital Center .

وأضاف عبد الحميد أن هذه الفروع المزدوجة تعمل بهدف تحفيز العملاء وتدريبهم عمليا علي التعامل عبر تطبيقات المصرف المتحد الرقمية. فضلا عن نشر ثقافة المعاملات البنكية الرقمية وتخفيف الزحام داخل الفروع خاصة مع انتشار جائحة كورونا، وتوفير فريق عمل مخصص داخل الفروع لتدريب العملاء عبر التطبيقات الرقمية المختلفة للمصرف المتحد.