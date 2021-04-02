الذهب يعوض خسائره ويرتفع في مصر 15 جنيها في يومين

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي وزاد سعر الجرام 15 جنيها في يومين.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 757 جنيهًا مقابل 742 جنيها أول أمس الأربعاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 648.9 جنيه، وعيار 24 نحو 865.2 جنيه، وسعر الجنيه الذهب 6056 جنيها.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت أمس، في السوق المحلي وزاد الجرام 13 جنيهًا دفعة واحدة.