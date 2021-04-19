لماذا انخفض عجز الميزان التجاري لمصر في الربع الأول من 2021؟ (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن عجز الميزان التجاري غير البترولي لمصر انخفض خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

ويعود تراجع العجز إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك رغم ارتفاع قيمة الواردات أيضا خلال نفس الفترة بنسبة 2%.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أهم مؤشرات التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.