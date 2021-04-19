لماذا انخفض عجز الميزان التجاري لمصر في الربع الأول من 2021؟ (جراف)

04:16 م الإثنين 19 أبريل 2021
لماذا انخفض عجز الميزان التجاري لمصر في الربع الأول من 2021؟ (جراف)

صادرات

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن عجز الميزان التجاري غير البترولي لمصر انخفض خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

ويعود تراجع العجز إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك رغم ارتفاع قيمة الواردات أيضا خلال نفس الفترة بنسبة 2%.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أهم مؤشرات التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

الصادرات الصادرات غير البترولية عجز الميزان التجاري هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
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