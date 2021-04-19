مشتريات عربية ومحلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

01:55 م الإثنين 19 أبريل 2021
مشتريات عربية ومحلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.8% إلى مستوى 10441 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.69%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.01%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 31.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 11.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 43.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 2.12%، إلى مستوى 10358 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

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