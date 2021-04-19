أسعار بيتكوين تنخفض مجددا بعد مستويات قياسية الأسبوع الماضي

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عملة بيتكوين الرقمية تراجعا ملحوظا خلال اليومين الأخيرين وذلك بعد أن عادت للارتفاع الأسبوع الماضي مسجلة مستويات قياسية جديدة فوق 64 ألف دولار.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب، انخفض سعر عملة بيتكوين بنسبة 1.6% في آخر 24 ساعة، ليسجل 56804 دولارات في الساعة الحادية عشر صباحا و26 دقيقة بتوقيت القاهرة.

ووفقا لوكالة بلومبرج، انخفضت العملة المشفرة بنسبة وصلت إلى 15% أمس الأحد، مع انخفاض العملات المنافسة مثل Ether وXRP أيضًا، ومع استقرار الأسعار اليوم واحتفاظ بيتكوين بسعر وصل إلى حدود 57 ألف دولار، لا تزال العملة الرقمية منخفصة بنحو 12% عن ذروة الأسبوع الماضي.

وبحسب الوكالة، يشير المحللون إلى مجموعة من الأسباب لهذا الانخفاض، حيث لا توجد إجابة واحدة كما هو الحال في كثير من الأحيان، خاصة مع الأصول غير الشفافة مثل العملات المشفرة حيث غالبا ما يكون من غير الواضح من يبيع أو يشتري.

ومن بين هذه الأسباب المخاوف التنظيمية، فنظرا لأن الأصول الرقمية تحقق مزيدا من التقدم مع كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات فإن الجهات التنظيمي في جميع أنحاء العالم تهتم بشكل أكبر.

وقال البنك المركزي التركي يوم الجمعة إنه سيحظر استخدام العملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع اعتبارا من 30 أبريل الجاري، وسيحظر الشركات التي تتعامل مع المدفوعات وتحويلات الأموال الإلكترونية من معالجة المعاملات التي تنطوي على منصات التشفير.

كما كانت هناك أيضا تكنهات عبر الإنترنت خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن وزارة الخزانة الأمريكية على وشك اتخاذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال الذي يتم من خلال الأصول الرقمية، بحسب بلومبرج.

وتشمل المصادر الأخرى للضغوط التنظيمية خطط البنوك المركزية لإنشاء عملات رقمية مثل العملة الصينية اليوان، وحظر تعدين العملات المشفرة في منغوليا الداخلية، التي طالما كانت مفضلة في الصناعة بسبب طاقتها الرخيصة.

وقالت إيفا دوس، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في إدارة الأصول ERShares، على تلفزيون بلومبرج: "سنرى المزيد من التنظيمات القادمة"، محذرة المستثمرين من توخي الحذر الشديد: "نعتقد أنه سيكون هناك المزيد من التقلبات في المستقبل".

ويتضمن السبب الثاني لتراجع بيتكوين والعملات المشفرة المبالغة في الإثارة، حيث يوفر أي ارتفاع كبير إمكانية للسوق للتقدم على نفسه، فهذه هي وجهة نظر مايكل نوفوجراتز مؤسس شركة "جلاكسي ديجيتال" الذي يرى التراجع أنه تصحيح صحي.

كما تتضمن هذه الأسباب، بحسب الوكالة، عوامل خاصة، حيث أفاد موقع كوين ديسك يوم السبت بأن انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من الصين قد أوقف قدرا كبيرا من قدرة تعدين بيتكوين، مما قلل من قوة المعالجة الإجمالية لشبكة العملة المشفرة.

هناك أيضا التوقيت، حيث قال كايل رودا، محلل سوق ملبورن في (IG): "تصبح عملة بيتكوين مجنونة في عطلات نهاية الأسبوع لأنها واحدة من الأسواق القليلة المفتوحة للتداول فيها"، "وقد فقد بعض دعم الشراء".