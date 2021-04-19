"ايتيدا" توقع 3 بروتوكولات لدفع التنمية في قطاع التكنولوجيا بميزانية 50 مليون جنيه

كتب-علاء حجاج:

وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" 3 بروتوكولات لتعزيز التعاون المشترك مع ثلاث مؤسسات من منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال بيان من ايتبدا اليوم الاثنين إنه بموجب بروتوكولات التعاون التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات، تقدم الهيئة الدعم الإداري والفني والمالي بميزانية تقدر بحوالي 50 مليون جنيه لمؤسسات العمل المدني العاملة في القطاع والمتمثلة في كل من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، والجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والإلكترونيات والبرمجيات EITESAL، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا DETGD بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وقال عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إنه تم مراجعة بروتوكولات التعاون بدقة هذا العام وتعديلها مع وضع أطر تشاركية بين كل الأطراف لتحقيق تعاون مثمر بما يخدم تنفيذ استراتيجية الهيئة ويحقق تكامل الأدوار في تصميم وتنفيذ البرامج والمبادرات التنموية لتلبية احتياجات الصناعة.

وأكد محفوظ أن تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات تعد مسؤولية مشتركة بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل على تحقيق أقصى فائدة من خلال خلق بيئة للتعاون تعتمد على تحقيق المكاسب لكافة الأطراف بما يلبي مصالح الشركات الأعضاء بتلك المنظمات ويخدم استراتيجية الهيئة التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في فتح أسواق جديدة للقطاع، وتنمية المهارات، وتحفيز الإبداع التكنولوجي.

وقال وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، إن الغرفة تعمل على تعظيم الفائدة للشركات من خلال عدد من المحاور الأساسية، هي دعم القدرات البشرية والتدريب، ترسيخ الدور المصري في المنطقة عبر الأنشطة الدولية والبعثات التجارية، وإلقاء الضوء على الإبداع المصري عبر برامج الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تنمية الطلب المحلي ورفع كفاءة الشركات المصرية.

من جانبه قال خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إنه سيتم البدء فورا في إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «توطين» بالتعاون مع الهيئة وعدد من البنوك العاملة في السوق المصرية منها بنك مصر وبنك QNB، والتي تهدف لتحفيز الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من الاستفادة من التحول الرقمي، وخلق فرص عمل جديدة غير تقليدية للشركات وفتح أسواق جديدة للشركات ورواد الأعمال.