تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.05% إلى مستوى 10353 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.55%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.41%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 2.12%، إلى مستوى 10358 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.
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