تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:24 ص الإثنين 19 أبريل 2021
تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.05% إلى مستوى 10353 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.55%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.41%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 2.12%، إلى مستوى 10358 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI البورصة
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