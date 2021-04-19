وزير البترول: نتطلع إلى الاستفادة من خبرات الشركات الكندية في التعدين

كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع لويس دوما، السفير الكندي في القاهرة والذي تسلم مهام عمله مؤخراً، الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً لتطوير والانطلاق بمنظومة التعدين في مصر في ظل النتائج المتميزة لمزايدة الذهب العالمية الأخيرة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

كما شهد لقاء وزير البترول مع السفير الكندي استعراض مستجدات أنشطة الشركات الكندية العاملة في مجالات البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات في مصر.

وقال الملا، خلال اللقاء، إنه تم طرح مزايدتين عالميتين للذهب والمعادن في ظل الإقبال غير المسبوق الذي شهدته مزايدة الذهب الأخيرة، موضحا أن الإصلاحات التشريعية كانت الخطوة الأولى في جهود تطوير وتحديث قطاع التعدين، وأن العمل لا يزال مستمراً في الإصلاحات الهيكلية ووضع استراتيجيات للتعامل مع منظومات التنقيب عن المعادن الأخرى.

وأشار إلى الاستمرار في برامج تدريب وتأهيل وصقل مهارات العاملين بقطاع الثروة المعدنية، فضلاً عن جهود توفير البيانات الجيولوجية للثروات التعدينية عبر المنصات الرقمية بهدف زيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الناتج القومي الإجمالي وتعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر التعدينية.

وأعرب الملا عن تطلع مصر إلى الاستفادة من الخبرات الفنية المتميزة التي تمتلكها المؤسسات والشركات الكندية في مجال التعدين والثروة المعدنية.

وأشاد السفير الكندي بما تحققه مصر حالياً من تطور ونجاحات في جميع المجالات وخاصة مجالات البترول والغاز والتعدين، مؤكداً أن مصر كانت وستظل دولة محورية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن العديد من الشركات الكندية تُثمن الفرص الاستثمارية في مصر وتبدي اهتماما بالتوسع في استثماراتها بقطاع التعدين المصري.

وأشار السفير إلى فوز عدة شركات كندية بمناطق للبحث عن الذهب في مصر في أحدث مزايدة عالمية تم إعلان نتائجها، موضحا أن إقبال هذه الشركات يأتي في ظل تحسن مناخ الاستثمار في مصر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.