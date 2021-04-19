لجنة التجارة الداخلية بالمستوردين: مواعيد العمل الصيفية توفر 30% من المصروفات

10:04 ص الإثنين 19 أبريل 2021
لجنة التجارة الداخلية بالمستوردين: مواعيد العمل الصيفية توفر 30% من المصروفات

محال تجارية

كتبت- شيرين صلاح:

قال متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، في بيان اليوم الاثنين، إن تحديد مواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية في الموسم الصيفي يوفر لأصحاب المحلات أكثر من 30% كانت مصروفات تصرف في ما لا داعي له.

وأضاف بشاي، أن ذلك سيتيح فرصة أكبر للمواطنين لشراء خاصة أنه تزامن مع شهر رمضان المبارك، لا سيما زيادة حركة البيع والشراء في الأسواق.

وأكد بشاي، على أن تحديد الحكومة مواعيد غلق وفتح المحال أمر جيد، لأنه يحد من العشوائية في البيع والشراء، حيث أن المواطنين اعتادوا على مواعيد الغلق والفتح.

أشار بشاي إلى أن السوق نظم نفسه وفقًا للمواعيد الجديدة، والمواطن تعود على المواعيد الجديدة، لافتًا إلى أن مواعيد الغلق والفتح الشتوية كانت تسري بشكل كامل ولم يحدث أي مشاكل.

ووفقًا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بدأت السبت الماضي مواعيد فتح المحال بحسب التوقيت الصيفي، وتضمنت مواعيد فتح وغلق المحلات صيفا، فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات من 7 صباحًا، حتى 11 مساء، وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 12 منتصف الليل.

أما المطاعم والكافيهات يوميًا من 5 صباحًا، وتغلق 1 صباحًا، مع استمرار "التيك واي" خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وتفح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من 8 صباحًا، وتغلق 7 مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

وتُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحلات مثل محلات بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

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