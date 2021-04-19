أسعار الذهب العالمي تصعد في أولى جلسات الأسبوع
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.20% في بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية، وفقا لوكالة بلومبرج.
وبلغ سعر الأوقية 1780 دولارًا في تمام الساعة 9:28 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
وكان سعر الأوقية سجل بختام جلسة الجمعة الماضية 1776.5 دولار.
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