أسعار الذهب العالمي تصعد في أولى جلسات الأسبوع

09:42 ص الإثنين 19 أبريل 2021
أسعار الذهب العالمي تصعد في أولى جلسات الأسبوع

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.20% في بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبلغ سعر الأوقية 1780 دولارًا في تمام الساعة 9:28 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكان سعر الأوقية سجل بختام جلسة الجمعة الماضية 1776.5 دولار.

أسعار الذهب العالمي أسعار الذهب الذهب سعر الأوقية

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