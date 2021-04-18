عودة الطلب على الكمامات والكحول بالتزامن مع زيادة إصابات كورونا

كتبت- شيرين صلاح:

قال الدكتور محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الطلب على شراء المستلزمات الوقائية مثل الكمامات والكحول بالصيدليات عاد خلال الفترة الحالية بعد زيادة أعداد الإصابات في بداية الموجة الثالثة لفيروس كورونا، مقارنة بالموجة الثانية للفيروس.

وكانت مصانع المستلزمات الطبية شهدت تراجعا بالطلب على المستلزمات الوقائية الخاصة بكورونا خلال الفترة الماضية قبل الدخول في الموجة الثالثة لكورونا.

وأضاف عبده، أن تراجع الطلب أدى إلى تخفيض المصانع عدد خطوط الإنتاج التي تنتج المستلزمات الوقائية من كورونا، بل هناك مصانع أخرى أوقفت خطوط الإنتاج حتى تبيع ما لديها من مخزون تم إنتاجه.

ويصل عدد المصانع التي تنتج المستلزمات الطبية في مصر إلى أكثر من 340 مصنعا، ووصل عدد المصانع التي تنتج الكمامات إلى أكثر من 15 مصنعًا، بزيادة 20 خط إنتاج منذ بداية أزمة كورونا، وفقا لما قاله شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات في وقت سابق.

وذكر عبده، أنه على الرغم من تحسن الطلب إلا أن الأسعار متراجعة خلال الفترة الحالية، وذلك نظرا لوجود مخزون عند المصنعين والصيدليات.

وبحسب عبده، فإن سعر الماسك الطبي حاليا بين 50 قرشا وجنيه، وسعر لتر الكحول إلى 30 جنيهًا بالمصانع.