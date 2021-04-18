ارتفاع كبير في أسعار الخضروات.. وتجار يكشفون أسباب الزيادة

كتبت-دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت ارتفاعا كبيرا، خلال الأيام الماضية تزامنا مع بداية شهر رمضان، ولكن الأسعار عادت للانخفاض تدريجيًا اليوم.

وأوضح النجيب، لمصراوي، أن السبب وراء ارتفاع الأسعار، هو تزامن شهر رمضان وزيادة الطلب، مع موسم فاصل العروات بين الشتاء والصيف والتي يكون فيها فيه الإنتاج قليلًا.

واتفق معه جمال وليان، نائب شعبة الخضروات بغرفة القاهرة، قائلًا إن فاصل العروات بين الشتاء والصيف يجعل المحصول بشاير وخفيف، وكلما ارتفعت درجات الحرارة كلما زاد الإنتاج وانخفض سعره.

وأرجع النجيب، عودة الأسعار للانخفاض اليوم إلى موجة الطقس الحارة التي ساهمت في نضج بعض المحاصيل مثل الكوسة مما زاد المعروض منها فانخفض السعر.

ويتراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 و7 جنيهات لتباع في سوق القطاعي بين 9 جنيهات و12 جنبها، بحسب الجودة والمنطقة، مقابل 18 و20 جنيها قبل يومين، بحسب النحيب.

وأضاف النجيب أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار، إلا أن أسعار الخضروات الأساسية مثل الطماطم والبطاطس والبصل لم ترتفع بسبب وفرة المعروض والتوسع في عمل المشروعات الزراعية.

وبحسب النجيب سجل سعر الباذنجان الأبيض بين 3 و5 جنيهات في سوق الجملة ليباع بين 6 و8 جنيهات والفلفل الرومي بين 4 و6 جنيهات ليباع بين 7 و8 جنيهات في القطاعي.

وأضاف النجيب أن سعر كيلو الليمون سجل بين 20 و25 جنيها في سوق الجملة ليباع بنحو 30 جنيها لأنه بشائر، وكذلك ورق العنب حيث سجل 18 جنيها في سوق الجملة ليصل بين 25 و30 جنيها في السوق القطاعي.

وتوقع النجيب، أن تعاود الأسعار لمستوياتها بعد 10 أيام من رمضان بسبب هدوء الطلب ووفرة المعروض مع دخول فصل الصيف.