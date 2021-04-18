فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة مصر المقاصة لدورة جديدة

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات (2021-2024)، بحسب خطاب الشركة للبورصة اليوم الأحد.

وقالت الشركة إن فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة يأتي وفقا لمجموعة من المحددات والضوابط تتضمن ما يلي:

أولا: يبدأ تقديم طلبات الترشيح اليوم الأحد الموافق 18 أبريل، ويغلق باب الترشيح بنهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل الجاري.

ثانيا: تتم الانتخابات وفقا لأحكام النظام الأساسي للشركة، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 38 لسنة 2021 بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وشروط وإجراءات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

ثالثا: يجب أن يرفق بطلب الترشيح السيرة الذاتية للمرشح والأوراق والمستندات التالية:

1- الأوراق والمستندات المؤيدة لبيانات السيرة الذاتية للمرشح.

2- صورة طبق الأصل من السجل التجاري للجهة المرشحة (أحدث صورة لم يمر على استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر)، ومؤشر به بآخر التعديلات الواجب التأشير بها.

3- صورة شخصية حديثة للمرشح.

4- إقرارات وتعهدات من المرشح والجهة المرشحة باستيفاء الشروط والمعايير التي يجب توافرها في الشخص الطبيعي المرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، وكذلك في الجهة المرشحة له.

على أن تتعدد الإقرارات والتعهدات بعدد هذه الشروط والمعايير وبالصيغة الواردة فيها، وأن تكون هذه الإقرارات والتعهدات على مطبوعات الجهة المرشحة ومعتمدة ممن يملك حق التوقيع عنها ومختومة بخاتمها.

5- في حالة الترشح من غير المجموعات النوعية الخاصة بالأعضاء المساهمين يتم توقيع المرشح بنفسه أو بتوكيل خاص يبيح ذلك على طلب الترشح والإقرارات والمستندات المطلوبة أو اعتماد هذه المستندات بصحة توقيع بنكية.

6- يجب أن يكون المرشح لتمثيل شركات الوساطة أو الشركات أمناء الحفظ رئيسا لمجلس إدارتها أو عضوا بمجلس إدارتها، وأن يكون المرشح لتمثيل أمناء الحفظ من البنوك المسؤول عن نشاط أمناء الحفظ لدى البنك.

رابعا: لا يلتزم المرشح لعضوية مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين بالحصول على ترشيح إحدى الجهات أعضاء الإيداع المركزي.

خامسا: تتم أي إعلانات للمساهمين بشأن ترشح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة على موقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وعلى النظام الآلي للشركة وعلى شاشات التداول بالبورصة، ويتم تسليم خطابات لذوي الشأن في المسائل الخاصة أو التي ليست لها طابع العمومية.

سادسا: سوف يتم استلام أوراق الترشيح بمعرفة لجنة الاستلام بمقر القطاع القانوني بالشركة بالطابق السابع من العقار رقم 70 شارع الجمهورية بالقاهرة مقابل إيصال يتضمن بيان الأوراق المسلمة، ويوقع المستلم على قائمة الاستلام وأمام نواقص المستندات إن وجدت.

سابعا: سيتم إرسال أوراق الترشيح المستلمة من المرشح- كما هي- إلى الهيئة عقب إغلاق باب الترشيح.