الأسبوع المقبل.. مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل الجاري لموظفي الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أبريل الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الأسبوع المقبل وعلى مدار 3 أيام، تبدأ من الاثنين 26 أبريل وحتى الأربعاء 28 أبريل.

ومن المقرر أن يتم تقسيم صرف المرتبات للعاملين في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة على الأيام الثلاثة المذكورة، وفقا لما قالته وزارة المالية في بيان سابق.

وطالبت وزارة المالية الجهات الإدارية بإخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي قدر الإمكان.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بما يتسق مع جهود الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، في بيان سابق، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهري أبريل ومايو 2021، لكل وزارة أو هيئة، والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وتقرر بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم الاثنين بعد المقبل 26 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء بعد المقبل 27 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم الأربعاء بعد المقبل 28 أبريل.

ولم تعلن وزارة المالية للجمهور حتى الآن عن ما هي الوزارات والجهات الموزعة على كل يوم من الأيام الثلاثة، وذلك بعد اختلاف التوزيعة عن الشهور السابقة.

كما خصصت وزارة المالية يوم الخميس 29 أبريل لصرف مرتبات العاملين بجميع الوزارات والجهات الأخرى الذين لم يصرفوا رواتبهم في الأيام الثلاثة.

وطالبت وزارة المالية العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت، اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة.