ارتفاع أسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات الأسبوع
09:59 ص السبت 17 أبريل 2021
ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.71% في نهاية تعاملات أمس، لتنهي الأسبوع على ارتفاع.
وبلغ سعر الأوقية 1776.5 دولار في نهاية تعاملات أمس، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.
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