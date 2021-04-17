ارتفاع أسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات الأسبوع

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.71% في نهاية تعاملات أمس، لتنهي الأسبوع على ارتفاع.

وبلغ سعر الأوقية 1776.5 دولار في نهاية تعاملات أمس، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.