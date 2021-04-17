ارتفاع أسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات الأسبوع

09:59 ص السبت 17 أبريل 2021
ارتفاع أسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات الأسبوع

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.71% في نهاية تعاملات أمس، لتنهي الأسبوع على ارتفاع.

وبلغ سعر الأوقية 1776.5 دولار في نهاية تعاملات أمس، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب أسعار الذهب العالمية تعاملات الأسبوع

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