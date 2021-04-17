ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

02:31 ص السبت 17 أبريل 2021
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

بورصة وول ستريت

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 68ر164 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 67ر34200 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 05ر15 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 47ر4185 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 58ر13 نقطة ، أو 1ر0% ، ليصل إلى 34ر14052 نقطة.

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