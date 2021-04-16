الذهب يواصل ارتفاعه برابع أيام رمضان.. والجرام يزيد 7 جنيهات في يومين
كتبت – شيماء حفظي:
واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، رابع أيام رمضان، وزاد سعر الجرام 3 جنيهات اليوم مقارنة بأسعار أمس.
وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي صعدت أمس، ليبلغ ارتفاع الجرام 7 جنيهات في يومين.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 768 جنيها مقابل 765 جنيها بنهاية تعاملات أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 658.3 جنيه، والذهب عيار 24 نحو 877.7 جنيه، والجنيه الذهب نحو 6144 جنيها.
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