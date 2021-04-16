زيادة الطماطم والبطاطس.. كيف تغيرت أسعار الخضروات بأول أسبوع في رمضان؟

10:59 ص الجمعة 16 أبريل 2021
زيادة الطماطم والبطاطس.. كيف تغيرت أسعار الخضروات بأول أسبوع في رمضان؟

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت – شيماء حفظي:

زادت أسعار عدد من أصناف الخضروات خلال تعاملات أول أسبوع في رمضان، في سوق العبور لتجارة الجملة.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.25 و2.5 جنيه بتراجع 10 قروش مقارنة بالجمعة الماضي، وسعر كيلو البطاطس بين 1.5 و2.75 جنيه بزيادة 25 قرشا.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.25 و2.5 جنيه، بتراجع 10 قروش.

البطاطس بين 1.5 و2.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 1.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة جنيه ونصف.

الباذنجان البلدي بين 2 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات.

أسعار الخضروات الطماطم البصل الكوسة الباذنجان البلدي الخيار أسعار الفاكهة الجوافة الفراولة الكانتلوب

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