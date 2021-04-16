الجمعة الأولى في رمضان.. تعرف على أسعار الأسماك الجملة

10:43 ص الجمعة 16 أبريل 2021
الجمعة الأولى في رمضان.. تعرف على أسعار الأسماك الجملة

أسعار الأسماك

كتبت – شيماء حفظي:

استقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 21 و23 جنيهًا اليوم الجمعة.

وزاد سعر كيلو الجمبري 20 جنيها خلال الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و370 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا.

وبقي سعر كيلو الكابوريا ثابتا بين 30 و130 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

اسعار الأسماك سوق العبور سوق السمك

الخبر التالى:

زيادة الطماطم والبطاطس.. كيف تغيرت أسعار الخضروات بأول أسبوع في رمضان؟
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 212961

    عدد المصابين

  • 161031

    عدد المتعافين

  • 12570

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 138744596

    عدد المصابين

  • 111451413

    عدد المتعافين

  • 2983152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا