ارتفاع ملحوظ لأسعار الذهب في مصر خلال النصف الأول من أبريل (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري خاصة في الأسبوع الأول منه قبل أن يشهد الأسبوع الثاني معاملات شبه مستقرة.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر 20 جنيها للجرام عيار 21 خلال النصف الأول من الشهر الجاري، حيث سجل خلال تعاملات اليوم 762 جنيها مقابل 742 جنيها في نهاية مارس الماضي.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 اليوم نحو 653 جنيهًا للجرام، وعيار 24 نحو 871 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 6096 جنيهًا.

وجاءت هذه الزيادة تأثرا بارتفاع الأسعار العالمية للذهب والتي زادت بنحو 43.91 دولار للأوقية، ليسجل سعر الأوقية في الثالثة والنصف عصر اليوم 1751.65 دولار.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تطور أسعار الذهب عيار 21 في مصر خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري.