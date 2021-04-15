التمثيل التجاري يبحث تنظيم منتدى أعمال مصري جنوب سوداني بالقاهرة



القاهرة- مصراوي:

زار وفد من وزارة التجارة والصناعة، برئاسة الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري، دولة جنوب السودان، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن الزيارة تأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع دولة جنوب السودان، وتنفيذا لتوجيهات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وقال مغاوري إنه تم عقد لقاء مع كول اتيان ماوين، وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني تم خلاله استعراض الفرص الاستثمارية والتجارية المشتركة بين البلدين.

وتم الاتفاق على بحث تنظيم منتدى أعمال مصري جنوب سوداني بالقاهرة يضم مجتمعي الأعمال ومسؤولي البلدين، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وجنوب السودان، كما تم بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية، وفقا للبيان.

وأوضح مغاوري أنه تم أيضا الاتفاق بين الجانبين على تنظيم معرض مصري في جنوب السودان خلال شهر مايو المقبل.

وقال مغاورى إن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة جنوب السودان تشمل مجالات تكرير السكر وإنتاج العصائر والأسمنت والأخشاب.

وأشار إلى أن الجانب المصري طلب من نظيره الجنوب سوداني موافاته بكافة البيانات المتوفرة حول الفرص الاستثمارية المتاحة لدراستها، بالإضافة إلى موافاته بقوائم السلع التي يتم استيرادها من الخارج لبحث إمكانية تصدير هذه السلع من مصر.

وأضاف رئيس التمثيل التجاري أن اللقاء استعرض أيضاً فرص الاستثمار بدولة جنوب السودان في مجال مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وقال إن هذه المشروعات يمكن أن تمثل نواة للتواجد المصري بدولة جنوب السودان بما يدعم أغراض التنمية في الدولة ويخدم المصدر المصري في مجال المقاولات ومواد البناء والتشييد لا سيما الأسمنت والحديد والأثاث والمفروشات المنزلية.

وذكر مغاوري أن هذا التوجه لاقى استحسان الجانب الجنوب سوداني وطلبوا المساعدة في كافة مراحل التجهيز للمشروعات الاستثمارية بما في ذلك إعداد دراسات الجدوى والتنفيذ.

وطالب الجانب المصري نظيره السوداني بإفادته بمواصفات الأخشاب المتوفرة بجنوب السودان وأسعارها المبدئية لدراستها في مصر كبديل للأخشاب المستوردة من الخارج وذلك في ضوء التوجهات الحالية للدولة بتنويع سلة موردي الأخشاب من مختلف دول العالم.

وسلم رئيس التمثيل التجاري وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني دعوةً من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لزيارة مصر لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثمار بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث رحب ماوين بالدعوة وتم الاتفاق على أن تكون زيارته للقاهرة على رأس وفد يضم رجال أعمال.

وأكد وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب السودان حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر، مشيراً إلى أهمية دعم الحكومة المصرية لنظيرتها بدولة جنوب السودان في مجال بناء الطرق خاصة الطرق الرئيسية التي تربط الولايات.

وأشار ماوين إلى أن دولة جنوب السودان تتمتع بوفرة في الأراضي المخصصة للاستثمار والتي تتاح بنظام حق الانتفاع لمدة 99 عاماً، موضحا أن ولاية هذه الأراضي تتبع الحكومة حيث يمكنها تخصيص المساحات للمشروعات الاستثمارية المختلفة.

وأشار مغاوري إلى أن زيارته لجنوب السودان تضمنت أيضا عقد اجتماع مع يل لوال، وكيل وزارة الاستثمار بدولة جنوب السودان، حيث تم استعراض مزايا الاستثمار في جنوب السودان من الناحية التشريعية وتنوع المشروعات المطلوب الاستثمار فيها سواء مشروعات سكنية أو تنمية بنية تحتية ومشروعات الصرف فضلاً عن مشروعات صناعية وعلى رأسها مشروعات لإنتاج العصائر والسكر والأسمنت.