أسعار الذهب العالمية تصعد في أول ساعات من جلسة اليوم الخميس

10:01 ص الخميس 15 أبريل 2021
أسعار الذهب العالمية تصعد في أول ساعات من جلسة اليوم الخميس

سبائك ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها في أول ساعات من جلسة اليوم الخميس نحو 10.37 دولار، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، بلغ سعر أوقية الذهب 1746.80 دولار في تمام الساعة 9:14 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1736.43 دولار، بحسب بلومبرج.

أسعار الذهب العالمية الذهب اليوم بلومبرج

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