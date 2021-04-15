أسعار الذهب العالمية تصعد في أولى ساعات جلسة اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها في أولى ساعات جلسة اليوم الخميس نحو 10.37 دولار، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقًا لوكالة بلومبرج.
وبحسب بيانات الوكالة، بلغ سعر أوقية الذهب 1746.80 دولار في تمام الساعة 9:14 صباحًا بتوقيت القاهرة.
وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1736.43 دولار، بحسب بلومبرج.
الخبر التالى:البورصة تعود للارتفاع في بداية تعاملات اليوم الخميس
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