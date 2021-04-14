تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء بشكل طفيف، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 761 جنيهًا مقابل 762 جنيهًا، مقارنة بتعاملات الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 652 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 870 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6088 جنيهًا.

وعالميًا هبطت أسعار الذهب بنسبة بلغت 0.40%؛ ليسجل سعر الأوقية 1738.4 دولار، في الساعة 4:38 دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.