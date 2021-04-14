توقعات بتراجع أسعار الزيوت في الأسواق بعد انخفاضها عالميًا

كتبت- دينا خالد:

قال زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن أسعار الزيوت تراجعت عالميا خلال الفترة الماضية، وهو مؤشر على قرب انخفاضها في السوق المحلي.

وأضاف الشافعي، لمصراوي، أن السبب وراء هذا الانخفاض هو زيادة الإنتاج العالمي خلال الفترة الماضية مع بدء بعض المصانع العمل بعد أن كانت توقفت خلال فترة جائحة كورونا.

وتوقع الشافعي، أن تشهد أسعار الزيوت انخفاضا في السوق المحلي بعد أسبوعين، إذا استمر انخفاض الأسعار العالمية.

وتشهد أسعار زيت الطعام ارتفاعات مستمرة في الأسواق، منذ شهر ديسمبر الماضي بسبب ارتفاع أسعار الخام عالميًا.

وانعكست هذه الزيادة على أسعار عبوات الزيت في متاجر التجزئة، حيث ارتفع سعر عبوة الزيت بنسبة تتراوح بين %15 وتصل حتى 50%، بحسب تصريح سابق لرئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية.

وتستورد مصر أكثر من 90% من استهلاكها من الزيوت من الخارج، لذلك يكون تأثير الارتفاع العالمي على السوق المحلي كبير، بحسب الشافي.