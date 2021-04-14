2.7 مليار جنيه حصيلة جمارك الدخيلة ودمياط من الضرائب والرسوم في مارس

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير لمصلحة الجمارك إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك "الدخيلة" و"دمياط" خلال شهر مارس الماضي بلغت نحو ٢ مليار و713 مليونًا و491 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 11 ألفًا و488 شهادة جمركية واردة بجمارك "الدخيلة" و"دمياط" لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة خلال شهر مارس الماضي.

وذكر أن من بين هذه السلع والبضائع القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار موتوسيكلات، وسيارات.

وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الدخيلة ودمياط بلغت 451 مليونًا و939 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي ٢ مليار و502 مليون و746 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الدخيلة ودمياط قامت بتصدير مشمول ٤627 بيانًا جمركيًا خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة ومنها الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل، وخردة الحديد.

وأشار إلى أن القيمة الإجمالية لهذه الصادرات بلغت 6 مليارات و200 مليون و440 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة عنها نحو 7 ملايين و13 ألف جنيه.