قطاع الأعمال: بروتوكول تعاون مع الإنتاج الحربي والعربية للتصنيع لتوريد الأخشاب

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كتبت - شيماء حفظي :

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بروتوكولات تعاون في مجال توريد الأخشاب.

وتم توقيع البروتوكولات بين الشركة التجارية للأخشاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة العربية للتصنيع، وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بحضور اللواء صلاح الدين حلمي رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

ووقع البروتوكولات كل من اللواء كامل هلال رئيس الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، والمهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس خالد زكي رئيس شركة حلوان للصناعات الهندسية، والمهندس محمود أبوجبل السقا العضو المنتدب التنفيذي للشركة التجارية للأخشاب.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن البروتوكول يأتي في إطار جهود النهوض بالشركة التجارية للأخشاب وتنفيذ استراتيجية طموحة للمساهمة في تأمين واردات مصر من الأخشاب لتوفير المدخلات من المواد الخام المطلوبة للتوسع في صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية الأخرى.

وأشار الوزير للطلب المتزايد على هذه المدخلات والتى تمثل جانباً كبيراً من فاتورة الاستيراد مما يؤدى إلى فتح أسواق جديدة للأثاث والمنتجات الخشبية المصرية بالداخل والخارج وزيادة الإستثمار فى صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية وزيادة الصادرات منها.

وأكد توفيق، أن الشركة التجارية للأخشاب لديها خبرة كبيرة في مجال استيراد و تجارة وتوريد وتصنيع الأخشاب بكافة أنواعها، ولها علاقات قوية مع أكبر منتجى الأخشاب حول العالم.

وأشار إلى أنه بموجب هذه البروتوكولات تقوم التجارية للأخشاب بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة من الأخشاب بكافة أنواعها والتى تطلبها الهيئة العربية للتصنيع وشركة حلوان للصناعات الهندسية والشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية.

وأوضح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع هذا البروتوكول يعكس التكامل بين "الإنتاج الحربي" ومختلف الجهات التصنيعية بالدولة.

وأشار الوزير "مرسي" إلى أنه سيتم بموجب البروتوكول الموقع بين الجانبين توفير الاحتياجات اللازمة من الأخشاب بكافة أنواعها لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) التي تعد من أبرز الشركات العاملة في مجال الصناعات الهندسية والتي تمارس نشاطها منذ الخمسينات.

وأشار إلى أن مهمة وزارة الإنتاج الحربي الرئيسية هي تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية.

وتحرص وزارة الإنتاج الحربي على تعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة من أجل تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات المدنية المختلفة والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للدولة.

وقد أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة والإستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية بإعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة،مثمنا التعاون الجاد مع وزارة قطاع الأعمال، لتعميق التصنيع المحلي في العديد من مجالات الصناعة المختلفة وفقا لأحدث نظم الجودة العالمية.

وأشار "التراس" إلى الإتفاق مع الشركة التجارية للأخشاب على تدبير كافة احتياجات وحدات العربية للتصنيع من أفضل أنواع الأخشاب والأسعار المناسبة، مؤكدا على أهمية الجودة والدقة والسعر المناسب والالتزام في مواعيد التسليم.

وأشار إلى أهمية هذا الاتفاق في مشروع تأثيث وفرش مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والتي تتولى تنفيذه الهيئة العربية للتصنيع، استغلالا للإمكانيات المُتاحة بدون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء مادية.