ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة طفيفة بلغت 0.04% إلى مستوى 10313 نقطة.
بينما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 1.38%، إلى مستوى 10305 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.
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