المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع 1.38% في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 1.38% إلى مستوى 10305 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.4%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.97%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 136.02 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 111.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 24.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.55%، إلى مستوى 10450 نقطة.