بيتكوين تسجل قمة تاريخية جديدة بعد تحطيم مستوى 63 ألف دولار

كتب- مصطفى عيد:

واصلت عملة بيتكوين الرقمية جذب اهتمام الأوساط الاقتصادية العالمية، حيث سجلت اليوم رقما قياسيا جديدا من خلال تحطيم مستوى 63 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب، سجلت عملة بيتكوين خلال تعاملات اليوم مستوى 63.253 ألف دولار، وذلك قبل أن يتراجع في وقت لاحق إلى 62.669 ألف دولار في الواحدة و20 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، بنسبة ارتفاع 4.29% خلال آخر 24 ساعة.

وقالت وكالة رويترز إن هذا الارتفاع يأتي قبل يوم من إدراج أسهم لكوينبيس، أكبر منصة أمريكية للعملات المشفرة، على المؤشر ناسداك غدا الأربعاء، وهو ما يعتبر انتصارا تاريخيا لمناصري العملات المشفرة.

وكانت شركات كبرى أبدت قبولها للعملات المشفرة أو استثمرت فيها، منها بي.إن.واي ميلون وماستركارد وتسلا.