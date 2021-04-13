أكثر الكلمات إنتشاراً

شهر رمضان سد النهضة لقاح كورونا الطقس الدوري المصري فيروس كورونا سفينة قناة السويس موكب المومياوات الملكية متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

بيتكوين تسجل قمة تاريخية جديدة بعد تحطيم مستوى 63 ألف دولار

02:01 م الثلاثاء 13 أبريل 2021
بيتكوين تسجل قمة تاريخية جديدة بعد تحطيم مستوى 63 ألف دولار

عملة بيتكوين

كتب- مصطفى عيد:

واصلت عملة بيتكوين الرقمية جذب اهتمام الأوساط الاقتصادية العالمية، حيث سجلت اليوم رقما قياسيا جديدا من خلال تحطيم مستوى 63 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب، سجلت عملة بيتكوين خلال تعاملات اليوم مستوى 63.253 ألف دولار، وذلك قبل أن يتراجع في وقت لاحق إلى 62.669 ألف دولار في الواحدة و20 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، بنسبة ارتفاع 4.29% خلال آخر 24 ساعة.

وقالت وكالة رويترز إن هذا الارتفاع يأتي قبل يوم من إدراج أسهم لكوينبيس، أكبر منصة أمريكية للعملات المشفرة، على المؤشر ناسداك غدا الأربعاء، وهو ما يعتبر انتصارا تاريخيا لمناصري العملات المشفرة.

وكانت شركات كبرى أبدت قبولها للعملات المشفرة أو استثمرت فيها، منها بي.إن.واي ميلون وماستركارد وتسلا.

بيتكوين العملة الرقمية سعر البيتكوين الدولار

الخبر التالى:

رئيس الضرائب العقارية: تسلمنا أكثر من 3 ملايين إقرار من المواطنين بالموسم الأخير
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 211307

    عدد المصابين

  • 159999

    عدد المتعافين

  • 12487

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 136570909

    عدد المصابين

  • 109760575

    عدد المتعافين

  • 2948088

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:غلق أول مسجد بسبب مخالفة إجراءات كورونا في رمضان.. وإيقاف الشيخ الطاروطي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا