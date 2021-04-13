تقرير أمريكي يتوقع ارتفاع واردات مصر من الزيوت في الموسم الجديد

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن ترتفع واردات مصر من الزيوت خلال الموسم الجديد 2021- 2022.

وسترتفع واردات مصر من زيوت دوار الشمس والنخيل، فيما تستقر نفس الكمية بالنسبة لزيت الفول الصويا.

ويتوقع التقرير أن ترتفع واردات مصر من زيت وبذور دوار الشمس بنسبة 7.7% في موسم 2021- 2022 لتصل إلى 317.5 ألف طن، مدفوعًا بالاستخدام المرتفع للزيت وخاصة في برنامج الدعم التمويني.

وفقًا للتقرير سيرتفع استهلاك مصر من زيت وبذور دوار الشمس إلى 322 ألف طن بنسبة زيادة 3%، فيما يبلغ الإنتاج 36.2 ألف طن.

وستسجل واردات مصر من زيت النخيل ارتفاعًا بنسبة 4.1% في الموسم الجديد لتصل إلى 1.13 مليون طن، وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى نمو بنسبة 4 إلى 5% في قطاع تصنيع الأغذية وهو المستهلك الرئيسي لزيت النخيل.

وأضاف أن استهلاك زيت النخيل سيبلغ نفس الكمية المستوردة وهي 1.13 مليون، نظرًا لأن مصر لا تنتج زيت النخيل.

ويتوقع التقرير أن يذهب 94% من زيت النخيل إلى تصنيع الأغذية.

وتستقر واردات مصر من زيت فول الصويا خلال الموسم الجديد لتبلغ 317.5 ألف طن وهي نفس تقديرات الموسم الحالي 2020-2021.

ويتوقع التقرير أن يصل استهلاك مصر من زيت فول الصويا 934 ألف طن بزيادة نحو 18.1 ألف طن عن الموسم الجاري نتيجة زيادة الاستهلاك.

وبحسب التقرير فإن إنتاج مصر من زيت فول الصويا سيبلغ 759 ألف طن بزيادة نسبتها 2% من توقعات الموسم الجاري.

وتستورد مصر نحو 97% من احتياجاتها من الزيوت النباتية من الخارج، من أنواع زيوت النخيل والصويا ودوار الشمس.