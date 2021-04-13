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93 % تراجعا في عجز الميزان التجاري البترولي بالنصف الأول من العام الجاري

11:15 ص الثلاثاء 13 أبريل 2021
93 % تراجعا في عجز الميزان التجاري البترولي بالنصف الأول من العام الجاري

البنك المركزي المصري

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تحسن مستوى العجز في الميزان التجاري البترولي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 92.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020.

وبحسب بيان من المركزي عن أداء ميزان المدفوعات، سجل العجز في الميزان التجاري البترولي نحو 54.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021 مقابل نحو 733.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع المركزي انخفاض العجز إلى تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.64 مليار دولار انعكاسا لتراجع الأسعار العالمية للبترول تأثرا بجائحة كورونا، وتراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية والبترول الخام.

كما تراجعت حصيلة الصادرات البترولية بنحو 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل نحو 3.59 مليار دولار، نتيجة لانخفاض قيمة صادرات كل من البترول الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

وأوضح أن انخفاض قيمة الصادرات جاء كمحصلة لتراجع الأسعار العالمية من جهة، ومن جهة أخرى اختلاف تأثير الكميات المصدرة، حيث انخفضت من البترول الخام والغاز الطبيعي، بينما ارتفعت من المنتجات البترولية.

وأشار المركزي إلى أن ارتفاع الصادرات من المنتجات البترولية يعود إلى التطوير الذي شهدته مصافي التكرير، وبما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

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