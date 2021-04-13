فودافون تجري مناقشات مع تنظيم الاتصالات لتشغيل الجيل الخامس بالعاصمة الجديدة

كتب- علاء حجاج:

قال أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بفودافون مصر، إن الشركة تجري الآن مناقشات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تشغيل شبكة الجيل الخامس في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف لمصراوي، أن الشركة ستقدم مقترحات لتنظيم الاتصالات حول تطبيقات تقنية الجيل الخامس في العاصمة الجديدة، وما إذا كانت هناك مناطق معينة في العاصمة سيتم تطبيق بها حلول تكنولوجيا معينة معتمدة على الجيل الخامس.

وأضح أنه جاري دراسة المقترحات فنيا مع مسئولي تنظيم الاتصالات، وحتى الآن نحن ما زلنا في طور الدراسة وتبادل الأفكار مع تنظيم الاتصالات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل في ديسمبر الماضي "نك ريد"، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون" العالمية، وقال ريد ، إن فودافون سوف تستشرف فرص إجراء تجربة تشغيلية للجيل الخامس (5G) من شبكات المحمول بالعاصمة الإدارية الجديدة، نظراً للبنية التحتية الحديثة بها، وكذلك لاستضافتها جامعة "مصر المعلوماتية" التي تعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وهناك عدة تطبيقات يمكنها الاستفادة من خدمات الجيل الخامس في العاصمة الإدارية الجديدة بسبب السرعة الكبيرة في نقل البيانات التي توفرها التقنية الحديثة، منها تطبيقات المدن الذكية أو إدارة النفايات أو إدارة الموانئ.

وتوفر شبكة الجيل الخامس سرعة نقل البيانات كبيرة يمكن استخدامها في تطبيقات صناعية مثل إدارة مصنع أو ميناء أو منشأة بالكامل تدار عبر الجيل الخامس بسبب سرعة الاتصال التي يوفرها بين مركز التحكم والآلات التي يديرها وفي الوقت نفسه عدم وجود بطئ في رد الفعل، أو قد يستخدم كذلك في تطبيقات صحية مثل إجراء عمليات جراحية يقوم بها أطباء عن بعد لمرضى في دول أخرى عبر روبوت يتم التحكم فيه.