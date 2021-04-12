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في خطوات بسيطة.. كيف تصرف المعاش عبر المحفظة الإلكترونية للمحمول؟

09:27 م الإثنين 12 أبريل 2021
في خطوات بسيطة.. كيف تصرف المعاش عبر المحفظة الإلكترونية للمحمول؟

هيئة التأمينات الاجتماعية

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية طريقة صرف المعاشات عبر المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول لمن يرغب.

ووفقًا لبيان من الهيئة اليوم الاثنين فإنه يمكن لأي صاحب معاش ومستفيد تحويل معاشه على المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول الخاصة به من خلال الخطوات التالية:

يحصل صاحب المعاش أو المستفيد برقم هاتفه على خطاب من الشركة المحمول التابع لها.

يتوجه صاحب المعاش بالخطاب إلى مكتب التأمينات لطلب تحويل كافة الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف عبر المحفظة الإلكترونية.

تتيح الخدمة السحب النقدي من خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل والصرف الإلكتروني مثل فوري وأمان وغيرها.

تدعم المحافظ الإلكترونية السبل المختلفة للاستخدام سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية بالإضافة إلى سداد كافة الإستحقاقات الحكومية.

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