"أورا ديفلوبرز" توقع بروتوكول تعاون مع "المصرية للاتصالات" لتقديم خدمات الاتصالات في مشروعاتها

القاهرة- مصراوي:

وقعت شركة أورا ديفلوبرز، بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوصيل شبكات الاتصالات وتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة بمشروعاتها العقارية.

وقع الاتفاقية كل من المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي لأورا العالمية ورئيس مجلس إدارة شركة أورا ديفيلوبرز والمهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، بحسب بيان من المصرية للاتصالات، اليوم الاثنين.

وبموجب هذا البروتوكول تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتوصيل شبكاتها وإتاحة خدمات الاتصالات بأحدث التقنيات المتطورة للمشروعات العقارية المملوكة والتابعة لشركة أورا ديفلوبرز، من خلال تقنية توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى الوحدات السكنية (FTTH) وكذلك تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة داخل هذه المشروعات. وتبلغ قيمة البروتوكول 90 مليون جنيه مصرى على مدار ثلاث سنوات.

ويشمل بروتوكول التعاون كذلك منح المصرية للاتصالات حزمة من حقوق الرعاية الدعائية والإعلانية والتسويقية داحل المشروعات العقارية التابعة لشركة أورا ديفلوبرز، وظهور المصرية للاتصالات وشركاتها التابعة كراعي رسمي وحصري في مجال الاتصالات والإنترنت لجميع الأحداث الكبرى والمهرجانات التي سيتم إقامتها داخل هذه المشروعات العقارية.

وكانت شركة أورا ديفولوبرز قد بدأت مشروعاتها الضخمة في الشيخ زايد منذ سنتين باطلاق حديقة زايد الترفيهية والتي لاقت نجاح كبير بين المصريين نظرا لحداثة الفكرة في مصر بجانب مجمع زد الرياضي على مساحة 10 فدان والذي يحتوي على أكثر من 6 رياضات, كما أعلنت الشركة منذ فترة عن طرح مشروعها السكني الجديد في مدينة القاهرة الجديدة ليصبح أحدث مشروعاتها.

من جانبه صرح المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي لأورا العالمية ورئيس مجلس إدارة شركة أورا ديفيلوبرز: "نحن سعداء بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة المصرية للاتصالات نظرا لخبرتها في مجال الاتصالات في مصر. و تسعي شركة أورا ديفيلوبرز لتقديم أفضل الخدمات لعملائها و الاكثر تقدما لتتماشي مع هدف الشركة الأساسي وهو إضافة البهجة لحياة سكان مجتمعاتنا وتحسين جودة الحياة بها. وتبحث الشركة دائما علي الشراكات التي تساعد علي توفير الخدمات والتكنولوجيا المتقدمة لعملائها والتي ستساعد علي توفير مجتمع افضل".

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "سعداء بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة أورا ديفلوبرز لتقديم أحدث خدمات الاتصالات المتكاملة لمشروعاتها العقارية" مضيفًا "إن ما تمتلكه المصرية للاتصالات من بنية تحتية متطورة وخبرات فنية كبيرة سوف يضمن تقديم أفضل وأحدث الخدمات لعملائها" مشيرًا إلى أن “المصرية للاتصالات باعتبارها أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ستواصل توفير هذه الخدمات المتطورة للمشروعات العقارية في مصر بما يواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم".

ومن ناحية أخرى صرح الأستاذ هيثم عبدالعظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز مصر : " دائما ما تكون شركة أورا مهتمة بشراكات استراتجية مع مؤسسات وجهات مختلفة وواحدة من أحدث هذه الشراكات هي مع شركة المصرية للاتصالات والتي ستمتد لمدة 3 سنوات، ويتضمن هذا البروتوكول العديد من المميزات التي ستعود بالنفع على كلا الشركتين، كما نعد جميع عملائنا بتقديم أفضل وأحدث خدمات الاتصالات في الفترة القادمة". وأضاف الأستاذ هيثم عبدالعظيم "المصرية للاتصالات ستحصل على حقوق رعاية للكثير من أحداثنا الترفيهية الضخمة في الفترة المقبلة".