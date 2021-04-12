وزير المالية: نسعى لتعزيز التنسيق بين منظمات الأعمال في مصر والسودان

وزير المالية: جاهزون لتلبية كل ما يطلبه أشقائنا في السودان من خبرات

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يتطلع لتعزيز التنسيق بين اتحاد أصحاب العمل السوداني، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

كما أعرب الوزير، على هامش لقاءه بوالي ولاية الخرطوم أيمن خالد النمر، اليوم، عن تطلعه إلى أن تبذل اللجنة المصرية السودانية المشتركة المزيد من الجهد؛ من أجل إزالة أى معوقات جمركية، وأن يكون هناك تنسيقًا بشكل أكبر بين البنوك بمصر والسودان؛ للإسهام في تنمية سبل التعاون بين البلدين.

وأضاف الوزير أن لقاءه مع والي الخرطوم، الذي تضمن حضور أعضاء اتحاد أصحاب العمل السوداني، شهد مناقشات إيجابية حول آفاق التعاون الاقتصادى بين البلدين.

وأكد أن الاستثمار في البنية التحتية من أهم دعائم الإصلاح الاقتصادي؛ حيث يُسهم في تهيئة بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويُساعد في تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة، ودفع عجلة النمو الغني بالوظائف؛ بما يعود بالنفع على المواطنين بتحسين مستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم.

وأشار الوزير إلى حرص الحكومة المصرية على نقل كل الخبرات لأشقائها في السودان؛ تعميقًا لروح التعاون البنَّاء بين البلدين الذي يتطلع أن تنعكس خلال المرحلة المقبلة في مشروعات تنموية جديدة، تُسهم في ترسيخ دعائم الشراكة بين شعبي وادي النيل.

وأوضح الوزير أن الزيارات الرسمية المتبادلة تساعد في دفع مسيرة العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب على كل المستويات خاصة المجال الاقتصادي، من خلال ضمان المتابعة الجادة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من برامج تعاون مشتركة؛ تحقيقًا للتكامل الاقتصادي المنشود.

وذكر أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومي لا يقوم بها وزير المالية فقط، بل يتم تنفيذها بتعاون كل أجهزة الحكومة.

ومن ناحيته، أعرب الجانب السوداني عن سعادته بحرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين؛ تعميقًا لروابط الأخوة التي تجمع بين شعبي وادي النيل.

وأكد الجانب السوداني أهمية تكرار الزيارات الرسمية المتبادلة؛ بما يُساعد في متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتذليل العقبات، وترسيخ دعائم التعاون البناء والتكامل بين المنشود البلدين.