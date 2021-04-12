"إحلال السيارات" تعلن تأجيل تلبية الطلب على هذه الموديلات مؤقتا ضمن المبادرة

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة بوزارة المالية، إن تم تأجيل تلبية طلبات المستفيدين الذين اختاروا موديلات سيارات هيونداي النترا HD، وأكسنت RB بسبب مشكلة تتعلق بالتوريد من الشركة الأم بالخارج.

وأضاف عوض، لمصراوي، أن شركة جي بي أوتو (غبور)، المشاركة في المبادرة، اعتذرت عن تلبية الطلب على هذه الأنواع من السيارات ضمن المبادرة في الوقت الحالي بسبب الأزمة العالمية التي تواجهها شركة هيونداي العالمية من نقص في وحدة التحكم الإلكتروني ECU.

وأكد عوض أن ما يحدث هو مجرد تأجيل لتلبية الطلبات على هذه الأنواع من السيارات وليس عدم إتاحتها مطلقا، وذلك مع تأكيد الشركة على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن، ولكنه لم يتم تحديده لأنه يتعلق بالشركة العالمية.

وأشار إلى أن الطلب الأكبر من الراغبين في الاستفادة من المبادرة هو على سيارات "هيونداي"، وهو ما أدى إلى ظهور تأثير هذه المشكلة في التوريدات، موضحا أنه بخلاف ذلك ليس هناك تفاضل في الطلب على أي نوع آخر من السيارات المشاركة بالمبادرة على الأنواع الأخرى.

وأوضح عوض أن من لا يريد الانتظار حتى يتم إتاحة هذه الأنواع من السيارات بحل المشكلة، يمكنه تعديل رغبته فيما يتعلق بنوع السيارة على الموقع الإلكتروني للمبادرة.

وذكر أنه حتى الآن لم يتم تسليم أي سيارات جديدة للمستفيدين من المبادرة منذ تسليم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدفعة الأولى والتي كانت 23 سيارة يوم الأحد قبل الماضي، مشيرا إلى أنه يوجد بين 30 و40 سيارة جاري تسليمها هذا الشهر، صدر بها موافقات نهائية وجاهزة بالشركات ولكنها متوقفة على الانتهاء من إجراءات التخريد.

وتتضمن المبادرة إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر، وذلك من خلال توفير حافز مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، إضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

وتصرف المبادرة حافزا أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة للمستفيدين من أصحاب السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% لأصحاب السيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب السيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ في مارس بعد توقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى للمبادرة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.

وقال وزير المالية، في مؤتمر يوم الاثنين الماضي، إنه تم تخصيص 2.1 مليار جنيه لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة ضمن مخصصات موازنة 2021-2022، وذلك من أصل مبلغ 7.1 مليار جنيه مخصص من الخزانة العامة للمرحلة الأولى من المبادرة في 3 سنوات.