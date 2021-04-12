بنك أبوظبي الأول يوقع عقدا مع إمكان مصر لتمويل وحدات سكنية في مشروع بروج

كتبت- منال المصري:

وقع بنك أبوظبي الأول مصر، وشركة إمكان مصر عقدًا لتمويل عمليات شراء وحدات سكنية في مشروع البروج الواقع على طريق القاهرة الإسماعيلية الذي تبلغ استثماراته 47 مليار جنيه.

ووقع العقد محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، وعبدالله النقراشي الرئيس التنفيذي لشركة إمكان مصر خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين.

وقال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر إن العقد الموقع بين البنك وشركة إمكان مصر يهدف لتمويل عمليات شراء الوحدات السكنية التي تم تسليمها أو تلك الجاهزة للتسليم بمشروع (البروج) والذي يقع في واحدة من أهم المناطق الإستراتيجية بين العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس على طريق القاهرة الإسماعيلية.

وأضاف أن التمويل متاحا لعملاء وغير عملاء البنك ويسعوا لاجتذابهم متطلعين لتمويل عملائم بفترات سداد طويلة وقيمة تمويل تصل إلى 15 مليون جنيه للوحدة.

وقال عبدالله النقراشي، الرئيس التنفيذي لشركة إمكان مصر إن السوق العقارية في مصر قادرة على عبور التداعيات الاقتصادية الناتجة من جائحة فيروس كورونا المستجد والتي أستمرت طول العام الماضي وحتى الآن.

وتوقع أن تشهد السوق العقارية في مصر مزيدا من الاستقرار والنمو خلال النصف الأول من 2021 مع زيادة حجم المبيعات بالتزامن مع العودة القوية للسوق والطلب المتراكم خلال الشهور الماضية، وخاصة أنه سيظل الاستثمار الآمن للأفراد والشركات.

وأشار النقراشي إلى أن إمكان مصر تسعى إلى تقديم كافة أنواع الحلول التمويلية لدعم عملائها في اتخاذ قرار الشراء.

وبحسب النقراشي أن بموجب التعاقد مع بنك أبوظبي الأول مصر يمكن للعميل الحصول على تمويل بنسبة تصل إلى 85% من ثمن الوحدات الأولية الجاهزة للإنتقال على مختلف أنواعها (فيلات وتاون هاوس ودوبلكس وشقق) بأبسط الإجراءات الممكنة وبسعر فائدة تنافسي وبحد أقصى 15 مليون جنيه يتم سدادها على أطول فترة سداد تصل إلى 15 عاما.

وتابع أن التعاقد يتيح فرصة تجديد الاقراض للعملاء الراغبين في التقدم بطلبات عمل تشطيبات تزيد عن التشطيبات المتعاقد عليها مع الشركة بتمويل يصل إلي 40% من القيمة السوقية للوحدة التي تم تسليمها، أو الوحدات الجاهزة للتسليم بالاضافة إلى تمديد فترات الإقراض للمالكين الحاليين المهتمين بمد ائتمانهم لفترات تزيد عما تمنحك الشركة.

ويقع مشروع بروج على مساحة 5 ملايين متر مربع، ويضم 150 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بأعلى المعايير، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات ويضم مجمع أعمال على مساحة 120 ألف متر مربع وهي منطقة الأعمال الوحيدة التي تدار من خلال القرية الذكية في شرق القاهرة، بالإضافة إلى نادي البروج الرياضي الذي يقع علي مساحة 38 ألف متر مربع ويضم أول أكاديمية كرة قدم لنادي مانشستر سيتي في أفريقيا والشرق الأوسط فضلا عن الأنشطة المتنوعة باختلاف أنواع الالعاب الرياضية.

وأكد النقراشي أن مشروع البروج تعاقد مع مدرسة دولية توفر برامج تعليمية تتوافق مع معايير المؤسسات التعليمية الدولية، وهي مدرسة( كادموس) الدولية .

وإمكان مصر هي شركة مملوكة لمجموعة أبوظبي كابيتال بمحفظة استثمارية تزيد عن 30 مليون متر مربع على مستوى العالم.