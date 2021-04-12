بدون خصم من الباقة.. تطبيقات لمتحدي الإعاقة مجانية الاستخدام

كتب- علاء حجاج

وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركات المحمول، بإتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من تطبيقات المحمول الخاصة بمتحدي الإعاقة مع بداية شهر رمضان الكريم.

وقال جهاز تنظيم الاتصالات إن هذه المبادرة تهدف لمساعدة متحدي الإعاقة البصرية والسمعية، وتسهيل مختلف أمور حياتهم، بحيث لا يتم خصم مقابل استهلاكها من باقات الإنترنت المتعاقد عليها لمختلف شركات المحمول.

ومن أبرز تطبيقات ذوي الهمم التي يمكن استخدامها مجاناً بدون خصم أي رصيد من الباقة هي تطبيقات :

Be My Eyes: ويعمل هذا التطبيق على مساعدة المكفوفين من خلال ربطهم بأشخاص يمكن أن يساعدوهم في حياتهم اليومية عبر محادثات مرئية مباشرة.

وعند تنزيل التطبيق فإنه يسأل المستخدم عما إذا كان من المبصرين أو المكفوفين، وذلك لمعرفة ما إذا كان يبحث عن المساعدة أو يسعى لتقديم المساعدة.

وإذا قام المستخدم بالتسجيل كمتطوع، يمكن لأي شخص غير مبصر مُسجِّل – عند الحاجة – أن يطلب المساعدة ليقوم التطبيق بالبحث في الشبكة عن أي شخص قادر على المساعدة.

وطلبات المساعدة يمكن أن تكون أي شيء، مثل أن يسأل الشخص الضرير، المتطوع عن موعد انتهاء صلاحية الحليب أو طلب قراءة علامات الطرق في منطقة غير مألوفة.

تطبيق TapTapSee: يعتمد التطبيق على الذكاء الصناعي، ويحاول أن يصف للكفيف أي معلومة بالصوت عبر كاميرا الهاتف، مثل العملات النقدية الورقية على سبيل المثال، حيث يقوم التطبيق بنطق قيمتها له، ويصف محتوى أي فيديو وغيره.

تطبيق CASH READER: يساعد هذا التطبيق المكفوفين في التعرف على الأوراق النقدية لعملة واحدة في الوقت نفسه بدقة. حيث يقوم الشخص الكفيف بتوجيه كاميرا جهاز المحمول إلى العملة، وستُقرَأ قيمة الورقة النقدية بصوت عال عبر مكبر صوت المحمول كما ستظهر بخطّ كبير على الشاشة.

تطبيق Wasel : متاح مجانًا لمتحدي الإعاقة السمعية وهو تطبيق خاص بالاستعلام عن المرافق الحكومية وخدمات الطوارئ من خلال لغة الإشارة عبر تقنية الفيديو.