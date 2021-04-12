التأمينات تعلن طريقة صرف المعاشات عبر المحفظة الإلكترونية للمحمول

كتبت- ياسمين سليم:

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدء سريان بروتوكول التعاون المبرم مع البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، لفتح قنوات عديدة للحصول على جميع استحقاقاتهم التأمينية بشكل سريع و آمن.

وقال في بيان صحفي اليوم الاثنين إن البروتوكول خطوة أولى من خطوات التطور الذي تسعى إليه الهيئة والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة إلى أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة ومنها المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول.

وبحسب عوض فإن الهيئة نسقت مع كافة شركات المحمول العاملة بمصر عن طريق الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات لتقديم خدمات صرف المعاش على المحافظ الإلكترونية.

وأضاف أنه يمكن لأي صاحب معاش ومستفيد من خلال رقم الهاتف الشخصي الحصول على خطاب من الشركة المختصة والتوجه به إلى مكتب التأمينات لتحويل كافة الاستحقاقات التامينية على رقم الهاتف من خلال المحفظة الإلكترونية.

وتتيح الخدمة السحب النقدي من خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل والصرف الإلكتروني مثل فوري وأمان وغيرها وكذا ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، وفقًا لعوض.

وتدعم المحافظ الإلكترونية السبل المختلفة للاستخدام سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية بالإضافة إلى سداد كافة الإستحقاقات الحكومية.

وأوضح عوض أن الهيئة تسخر كافة امكانياتها للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين بما يضمن بعملية التحول بكل سهولة ويسر سواء أكام التحول إلى كروت الصرف "ميزة" وكذلك المحافظ الإلكترونية لضمان حصول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم على كافة المزايا الممكنة من عملية التحويل.

وذكر عوض أن أصحاب المعاشات يمكنهم الصرف بكروت ميزة من خلال التوجه لأي بنك قريب إلى محل سكنه وطلب الكارت في حالة عدم وجود حساب جاري، وإخطار مكتب التامينات برقم الكارت المطبوع وتحويل المعاش المستحق من الشهر التالي فوراً.

ويمكن لصحاب المعاش من خلال الكارت الصرف من جميع ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية بما يضمن السهولة واليسر في عمليات الصرف والحصول على كافة مزايا كارت ميزة.