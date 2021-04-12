تقرير أمريكي يتوقع ارتفاع إنتاج وصادرات القطن المصري في الموسم الجديد

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن يرتفع إنتاج مصر من القطن خلال موسم 2021- 2022 بنسبة 16% ليصل إلى 250 ألف بالة، مقارنة بـ 215 ألف بالة الموسم الماضي.

وأرجع التقرير ارتفاع الإنتاج إلى زيادة المساحة المحصودة من القطن واحتواء الإصابة بالذبابة البيضاء والتي تسببت في خسائر في المحصول الموسم الماضي.

ويبدأ موسم زراعة القطن في مصر خلال أبريل وينتهي في بداية يونيو من كل عام.

ويتوقع التقرير أن ترتفع المساحة المحصودة من القطن بنسبة 7% لتصل إلى 166 ألف فدان في الموسم الجديد.

وكان محصول القطن قد تراجع خلال الموسم الماضي بسبب انخفاض جودة البذور والخسائر من غزو الذباب الأبيض.

وذكر التقرير أن الفلاحين خلطوا زراعة القطن بالطماطم، مما شجع على الإصابة بالذبابة البيضاء في كلا المحصولين.

وتوقع التقرير أن ترتفع صادرات مصر من القطن بنسبة 4% وبكمية 10 آلاف بالة لتصل إلى 260 ألف بالة.

وأرجع التقرير الزيادة إلى انخفاض أسعار القطن المصري مقارنة بالأسعار العالمية، كما أن الطلب المحلي منخفض.

وتعد الهند هي المستورد الأكبر للقطن المصري في الموسم الجاري 2020- 2021، وتوقع التقرير أن تتراجع الصادرات للهند في الموسم الجديد نتيجة فرض الحكومة الهندية 10% ضرائب على واردات القطن من الخارج.

وتتوزع صادرات مصر من القطن على باكستان وبنجلاديش واليونان وألمانيا وإيطاليا، وهما أكبر مستوردين للقطن المصري.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي أكبر مستوردي القطن المصري خلال موسم 2020- 2021.

وتعتمد مبيعات القطن في مصر بشكل كبير على التصدير خاصة القطن المزروع بالوجه البحري.

ويبدأ موسم التصدير القطن في سبتمبر وحتى أغسطس من كل عام.