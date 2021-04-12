رغم تراجعها عالميا.. تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 761 جنيهًا، وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 652 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 870 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6088 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب نحو 2.4 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.14%، ليسجل سعر الأوقية 1741.4دولار، في الساعة 12:27 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.