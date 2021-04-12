كيف تحصل على شهادة تصنيف مشروعك من جهاز "تنمية المشروعات"؟

كتب- مصطفى عيد:

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الخطوات التي سيقوم بها أًصحاب المشروعات القائمة للحصول على شهادة تصنيف المشروع وفقا للائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020.

وقال الجهاز، في بيان له اليوم الاثنين، إن هذه الشهادة ستسمح لصاحب المشروع بالاستفادة من مختلف التيسيرات والمزايا الجديدة التي يقدمها الجهاز أو مختلف جهات الدولة المعنية بهذا القطاع.

وأضاف أنه يمكن لأصحاب المشروعات التوجه لفروع الجهاز بالمحافظات للتقدم بطلب الحصول على الشهادة أو تقديم الطلب إلكترونيا من خلال موقع الجهاز اضغط هنا

ووفقا للبيان، في حالة التقديم من خلال الموقع الإلكتروني يتم الدخول على الرابط الخاص بـ "للحصول على خدمات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020" ثم اختيار ما يلى:

أولا: "طلب الحصول على شهادة تصنيف مشروع" واستيفاء الطلب والمعلومات المطلوبة والتي تتضمن البيانات الأساسية الخاصة بالمشروع ونوع النشاط وبيانات المتقدم للحصول على الشهادة.

ثانيا: الدخول على رابط "الاستعلام عن الطلب" لمتابعة موقف الطلب الذى سيوضح للمتقدمين قبول الطلب أو ضرورة استيفاء بيانات أخرى.

وذكر الجهاز أن القانون الجديد يتضمن تعريفا موحدا لأنواع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على النحو التالي:

1- المشروع الحديث: وهو المشروع الذي لم يمر على تأسيسه أكثر من عامين من تاريخ بدء مزاولة النشاط، ويتم تصنيفها لنوعين وفقا لرأس المال المدفوع المحدد في السجل التجاري كالتالي:

أ- مشروعات صناعية متناهية الصغر يكون رأسمالها أقل من 50 ألف جنيه، ومشروعات صغيرة يتراوح رأسمالها بين 50 ألف جنيه حتى 5 ملايين جنيه، ومشروعات متوسطة يتراوح رأسمالها من 5 ملايين حتى 15 مليون جنيه.

ب- مشروعات غير صناعية متناهية الصغر يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه، ومشروعات صغيرة يتراوح رأسمالها بين 50 ألف جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، أما المشروعات المتوسطة فيتراوح رأسمالها بين 3 ملايين جنيه و5 ملايين جنيه.

2- المشروع القائم: وهو المشروع الذي مر على تأسيسه أكثر من عامين من تاريخ بدء مزاولة النشاط، ويتم تحديد حجم الأعمال وفقا لآخر ربط ضريبي أو آخر إقرار ضريبي أو قوائم الدخل المعتمدة، وفي هذه الحالة يتم تصنيفه كالتالي:

أ- المشروع المتناهي الصغر: الذي لا يزيد حجم أعماله عن مليون جنيه.

ب- المشروع الصغير: يتراوح حجم أعماله بين مليون وحتى 50 مليون جنيه.

ج- المشروع المتوسط: يتراوح حجم أعماله بين 50 مليونا وحتى 200 مليون جنيه.